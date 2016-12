Stadig mer populært å gi bort opplevelser

Professor på BI, Line Lervik-Olsen, mener folk ikke er like materialistiske som før. Foto: Privat

Professor i markedsføring på BI, Line Lervik-Olsen, sier at de i 2013 kartla ulike forbrukertrender, og hun tror at å gi bort opplevelser kan forankres i ulike trender.

– For det første kan det være fordi vi er opptatt av miljøet. Så lenge gavene ikke innebærer lange reiser, er det bedre enn å gi bort en ting. Det er svært lite vi egentlig trenger, sier hun.

Det er også en trend at vi ønsker å oppleve mest mulig.

– Vi skal ha bra avkastning på tiden og være med på mest mulig. Derfor kan det være en grunn til at vi gir bort opplevelser. Vi skal også leve mer i nuet, sier hun.

Økende julesalg

Norges største billettselger, Ticketmaster, merker at salget blir større og større for hvert år når det nærmer seg jul.

– Det som er veldig gledelig er at vi ser at veksten er størst blant alle de mindre aktørene. En av grunnene til det, er at de er flinkere til å nå ut med budskapet sitt, sier markedssjef Tormod J.L. Olsen.

Selger gavekort for millioner

Flere vil få en teateropplevelse i julegave i år. Her fra forestillingen Onkel Vanja. Fra venstre: Anneke von der Lippe (Jelena), Sverre Anker Ousdal (Professor Serebrjakov) og Anders Mordal (Telegin). Foto: Erik Aavatsmark

Selv om Olsen sier han ikke kan oppgi nøyaktige tall, røper han at de hadde sin beste måned noensinne i november.

Mange har valgt å benytte seg av gavekortløsningen slik at mottaker selv kan bestemme hva han eller hun ønsker å gå på.

– Ofte blir det kjøpt to eller tre billetter, noe som kan tyde på at giver ønsker å få være med på arrangementet, opplyser han.

Øker salget av festivalbilletter

Kommunikasjonsrådgiver i Kulturmeglerne, Lars Tefre Baade, sier at også de har merket økning i billettsalget de siste to årene. Han sier at arrangører har stort julefokus.

– Mange festivaler har for eksempel kampanjetilbud i jula. Tidligere har man kanskje ikke tenkt på å gi billetter i gave, men nå ønsker mange å gi en positiv opplevelse til andre, sier han.

Festivalsjef for Tons of Rock, Svein Bjørge, sier at salget deres er best i desember og juni. Foto: Anette Torjusen / NRK

Festivalsjef for Tons of Rock i Halden, Svein Bjørge, sier at billettsalget er best i desember og juni.

– Det er åpenbart at mange gir festivalpass i julegave. Salget i desember øker hvert år. Jeg har også drevet Steinkjerfestivalen i 11 år, og vi ser samme tendensene der, sier han.

Informasjonssjef i Nationaltheatret, Øystein Hygen Christensen fra Moss, sier at de også merker økt salg rundt juletider.

– Folk kjøper gjerne gavekort som kan brukes til to. Vi selger flere tusen gavekort. Jeg tror mange ønsker å gi en personlig gave, noe unikt, sier han.