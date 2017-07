Stadig ikke høye nok bud på Diatta

Sarpsborg 08's spiller Krépin Diatta er fortsatt Sarpsborg-spiller, etter at et fjerde bud på spilleren ar avslått av klubben. – Jeg kan bekrefte at vi har avslått et nytt bud på Krépin, men jeg kan ikke si hvor stort budet var eller hvilken klubb det er snakk om, sier sportssjef Thomas Berntsen til Sarpsborg Arbeiderblad.