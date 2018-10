– Sitter du greit? Kan du lese denne for meg?

– A, P, D, L, T.

I et undersøkelsesrom hos en optiker i Fredrikstad må en liten gutt lese bokstaver høyt, samtidig som han ser gjennom et stort apparat. Han er et av stadig flere barn som må ta en synsundersøkelse.

Mange barn har synsproblemer uten å være klar over det selv. Undersøkelser fra Universitetet i Sørøst-Norge viser at hver femte elev i grunnskolen har synsproblemer.

– Vi må ha større fokus på synet vårt, og barn må ha rett til en synsundersøkelse og briller når det trengs. Det er et samfunnsansvar å sørge for det, sier forsker og instituttleder Bente Monica Aakre ved universitetet.

Stor økning i operasjoner

På Sellebakk Synssenter i Fredrikstad er det hektiske dager.

– Vi har en del barn som tar synsprøve her. De kommer ofte på initiativ fra foreldre, lærere og helsestasjoner, sier optiker Lene Johannesen.

Det merkes også på øyeavdelingen på Sykehuset Østfold. Bare det siste året har antall henvisninger til operasjon økt med 40 prosent.

OPERERER OFTERE: Oddbjørn Bjordal er avdelingssjef i øyeavdelingen i Sykehuset Østfold Moss. Foto: Sykehuset Østfold

Trenden er den samme ved sykehusene i resten av landet. Over 200 barn står på venteliste for å få øyeoperasjon neste år.

– I første omgang er det barn som har skjeling. Skjeling kommer i forskjellige aldre, og kan komme av ulike grunner, men mange av disse trenger en operasjon, forteller avdelingssjef ved øyedelingen på Sykehuset Østfold, Oddbjørn Bjordal.

Kan miste synet

Ifølge Norsk Helseinformatikk kan skjeling føre til at det ene øye undertrykkes, noe som gir en risiko for at barnet mister synet på det øyet for alltid.

Dette kalles Amblyopi og er nedsatt synsskarphet som følge av unormal synsutvikling i tidlig småbarnsalder.

Behandling er viktig for å oppnå godt skarpsyn på begge øyne, men har vanligvis liten eller ingen effekt når synssansen er ferdig modnet i 10-års alderen.

Optiker Lene Johannesen mener det er viktig at barnet får hjelp så tidlig som mulig.

– Nesten alle barn har en viss form for skjeling frem til ettårsalder. Det er helsestasjonens jobb å følge med på det. Og det er også viktig å avdekke på fire års-kontrollen om det er behov for videre undersøkelser hos en øyelege eller optiker, sier Johannessen.

Setter Botox i øyet

Grundigere undersøkelser og bedre utstyr gjør at flere barn kan få hjelp enn tidligere.

– Vi setter blant annet Botox i stedet for å skjære muskler og flytte på dem. Det gjør at vi kan operere pasienter som tidligere ikke kunne opereres, sier Bjordal ved Sykehuset Østfold.

Pågangen er så stor at sykehuset har fått på plass et ekstra operasjonsteam for å ta unna de lange ventelistene. De har nå doblet kapasiteten for barn.

– Da har vi i hvert fall en start. Så får vi bare se hvordan utviklingen fortsetter og om vi må få på plass flere narkoseteam. Det vil alltid være en liten forsinkelse fra økningen kommer til en klarer å ha tilbudet på plass.