Spraymalte ferge i vind

Mellom 30 og 50 biler i Lysekil er gulprikkete av maling etter at en ferge ble spraymalt ved et verft sentralt i den svenske vestkyst-byen. Flere hus har også fått spor av den karakteristiske gulfargen som brukes på svenske bilferger, melder Sveriges Radio. Det er resultatet i to boligstrøk etter spraymaling i vinden.