Spiller ble slått bevisstløs under fotballkamp

– Vi var redde, og det gikk fort opp for folk at det var alvorlig. Det var en spiller vi er veldig glade i som lå bevisstløs. Jeg tror alle var like redde, både publikum, spillere og dommere., sier leder Atle Engsmyr i Selbak Turn og Idrettsforening til NRK.

Det var under 5. divisjonskampen mellom Selbak 2 og Torp IF i Fredrikstad at en av Torps spillere angrep 21-åringen fra Selbak.

Ifølge politiet skal spilleren har blitt liggende bevisstløs på gresset etter å ha blitt slått.

– Han ble også slått mens han lå på bakken. Det er selvfølgelig ikke greit å ty til vold på den måten, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt.

Den skadde Selbak-spilleren ble lagt inn på Sykehuset Østfold med to bruddskader i kjeven. Foto: Anette Torjusen / NRK

Klubben tar avstand fra volden

Torp-spilleren dro fra kampen, men ble raskt pågrepet hjemme hos seg selv av politiet. Han ble sittende i politiets arrest over natten og satt tirsdag formiddag i avhør.

– Han erkjenner de faktiske forhold og han angrer dypt på det han har gjort. Dette er en grov voldshendelse uavhengig av hvor den hadde skjedd og noe politiet ser svært alvorlig på, sier krimsjef Rune Albertsen ved Fredrikstad politistasjon til NRK.

Han sier at politiet vil gjennomføre flere avhør for å få et fullt bilde av hva som har skjedd, og at den pågrepne spilleren risikerer fengselsstraff.

Etter kampen la fotballstyret i Torp IF ut en melding på sine Facebook-sider der de tar avstand fra volden som ble utført av deres egen spiller.

– Hendelsen på Selbak Stadion i kveld har rystet oss og har ingenting med fotball å gjøre. Alle i Torp tenker på Selbak-spilleren som ble utsatt for voldshandlingen og håper inderlig at han blir helt frisk, skriver de.

Leder Atle Engsmyr i Selbak TIF sier at alle som var på Selbak stadion opplevde situasjonen som skremmende. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Under innlegget kommenterer faren til spilleren som ble slått ned at sønnen skal behandles for to brudd i kjeven, og at han setter pris på omtanken fra motstanderklubben.

– I timene etterpå ble jeg stolt av fotballfamilien og hvordan man opptrer. Torp og Selbak er motstandere på banen, men når ting skjer, er det bare fotball. Spillerne på Torp var like lei seg som oss, sier Engsmyr i Selbak TIF.

Utestenges i to måneder

Leder i Østfold fotballkrets, Øyvind Strøm sier til NRK at de har mottatt en fyldig rapport fra dommerne og at de har henvendt seg til klubbene for å få deres forklaring.

De har foreløpig suspendert Torp-spilleren i to måneder mens saken undersøkes.

Leder Øyvind Strøm i Østfold fotballkrets sier at de har suspendert Torp-spilleren i to måneder mens saken undersøkes. Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Dommerteamet oppfattet naturlig nok dette som en svært skremmende og ubehagelig hendelse. Vi vil trolig oversende hele saken til påtalenemnda i Norges Fotballforbund som følge av alvorlighetsgraden i saken, sier Strøm.

Han sier videre at kretsen nå er opptatt av å følge opp den skadde spilleren, og sørge for at han har det bra.

– Jeg har vært med i nesten 13 år og dette er den mest alvorlige hendelsen jeg har vært borti. Heldigvis skjer det sjelden saker av denne karakteren, sier Strøm.