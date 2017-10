50 millioner til Haldenreaktoren

Regjeringen foreslår å gi et ekstraordinært tilskudd på 50 millioner kroner til Haldenreaktoren neste år. Inntektene har falt og vil trolig fortsette å falle, sier administrerende direktør ved Institutt for Energiteknikk Nils Morten Huseby. Haldenreaktoren har behov for betydelige tilskudd fra staten for å kunne drives i årene som kommer, sier han.