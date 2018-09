Sparta-spiller tatt i doping

Spilleren avla prøven i forbindelse med en treningskamp mot hans tidligere klubb Stjernen i Fredrikstad i sommer, skriver de i en pressemelding.

Bryhnisveen har testet positivt på A-prøven på et stoff som står på WADAs liste over forbudte stoffer og legemidler. Det er ikke kjent hvilket stoff Sparta-spilleren har testet positivt på.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om saken. Ifølge lokalavisen slo nyheten ned som en bombe i byens idrettsmiljø fredag.

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen sier at klubben gjør det de kan for å ta vare på spilleren.

– Vi har pratet godt med Marcus og familien og vil selvsagt støtte han så godt vi kan. Vi vil hjelpe til med det vi kan i en slik vanskelig sak, sier Nilsen til NRK.

Hva slags type doping er det snakk om?

– Saken ligger nå hos Antidoping Norge og da må de svare på det. Det får komme når det kommer.

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen sier at klubben ser alvorlig på dopingsaken mot Marcus Bryhnisveen. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Suspendert av klubben

Sparta opplyser at Bryhnisveen har bedt om analyse av B-prøven og samarbeider med Antidoping Norge. Ifølge Nilsen sier spilleren selv at han ikke har gjort eller tatt noe ulovlig.

Bryhnisveen har likevel blitt suspendert fra klubbens fellestreninger og kamper selv om det ikke foreligger noen dom.

Sparta skriver i pressemeldingen at de tar sterk avstand fra enhver form for doping og har nulltoleranse for dette.

– Doping er alvorlig og klubben ser alvorlig på denne saken. Selv om det foreløpig bare er snakk om en mistanke og svar på A-prøven, mener vi det beste for både Marcus og klubben er å suspendere med full lønn.

Klubben har nå søkt råd hos Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey og vil følge de rutiner som idretten har i slike saker.

23-åringen vil bli representert av Heidi Kjosmoen Bryhnisveen i saken. Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med noen av dem fredag ettermiddag.

Kapteinen: – En trist sak

Sparta-kaptein Niklas Roest visste ikke så mye om saken da NRK snakket med ham i 16-tiden fredag, men han beskriver saken som trist.

– Spillergruppa har akkurat fått vite om dette, så vi vet ikke mer enn det som står i pressemeldingen. Det er selvfølgelig en trist beskjed for alle parter, både for Marcus, for klubben og for norsk hockey, sier han til NRK.

TV2s hockeyekspert Erik Follestad ble overrasket over nyheten om at Bryhnisveen har testet positivt.

Ishockeyekspert Erik Follestad i TV2 beskriver dopingsaken som trist for Hockey-Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Først og fremst er det jævla trist. Trist for ham, klubben og Hockey-Norge. Det er ikke bare positive saker om norsk hockey som har blitt skrevet opp gjennom, så sånn sett er dette det siste man trenger. Det skader norsk hockeys omdømme, sier han til tv2.no.

Bryhnisveen skrev under en ettårskontrakt med Sparta i april. Han har tidligere spilt for Stjernen, Vålerenga, Manglerud, Lørenskog og svenske Mörrums GoIS