Stjernen tapte for tredje gang

Stavanger ble for sterke for Stjernen i kveldens kamp i DNB Arena. Rogalendingene vant 5–2 og leder dermed 3–0 i kvartfinalen. Stjernen må dermed vinne de fire siste kampene for sikre videre avansement i sluttspillet, vinner Stavanger én kamp til, er ishockeysesongen over for Stjernen.