– Jeg får bare ta muligheten. Jeg har spilt litt, så det er ikke noe problem. Men jeg er ikke vant til denne situasjonen, innrømmer Jens Kristian Lillegrend, som fyller 20 år i mai.

Keeperen må til pers mot Stavanger i kveld fordi førstekeeper Samuel Ward fikk en hodeskade i den første semifinalen lørdag.

13 minutter ut i den første perioden fikk Ward Stavangers Josh Soares over seg. Han kom ikke tilbake på isen etter den første pausen.

Klubben vet fremdeles ikke om Ward har pådratt seg en hjernerystelse, og de velger derfor å spare keeperen av sikkerhetsgrunner.

– Kan bli en matchvinner

Jens Kristian Lillegrend får skryt av treneren før kveldens kamp. Her er han før Winter Classic-oppgjøret mot Stjernen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Dermed er det altså duket for 19 år gamle Jens Kristian Lillegrend, som debuterte for Sparta allerede i 2015.

En seriekamp mot Storhamar gikk til straffeslag, og sarpingen fikk sine aller første eliteseriesekunder da han ble byttet inn for Anders Johansson før Storhamars siste straffe. Duellen med Lars Løkken Østli endte med seier til Lillegrend.

Lillegrend har kun fått 10 kamper for klubben til nå denne sesongen. Sparta-trener Lenny Eriksson føler seg likevel helt trygg på at 19-åringen kan bli en sentral spiller i kveldens kamp.

– Jens Kristian er en veldig god og lovende keeper. Han har bidratt til at vi har vunnet kamper tidligere og han kan være en matchvinner. Helter blir født på kvelder som dette, sier Eriksson.

Det samme mener kaptein Niklas Roest.

– Jens har kommet inn flere kamper for oss og gjort det kanonbra. Han har stått på hodet i sluttspill for U20-laget, så vi er helt trygge på at han kommer inn og gjør en bra jobb.

Malmström tilbake – Öhrn ute

Når pucken droppes i Sparta Amfi i kveld, er flere sentrale spillere tilbake for hjemmelaget.

Henrik Malmström, Andreas Klavestad, Håkon Imset Stormli og Michael Stenersen er alle tilbake på isen etter å ha stått over i 1–4 tapet i helgen.

Daniel Öhrn er imidlertid ikke klar i kveld.

– Så lenge vi viser karakter og gjør jobben, så har vi muligheter i kveld, sier Lenny Eriksson om skadesituasjonen.