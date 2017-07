Sparket politimann i hodet

Litt over klokken to i natt ble politiet ringt opp av en ordensvakt på et utested som ba om hjelp på grunn av ufine gjester. En man i 30-årene og en nevø i 20-årene utøver så vold mot politiet. En politimann ble sparket flere ganger i hodet. Politimannen fikk lettere skader og ble sjekket hos legevakt. Han fullførte vakten sin i natt. De to mennene som utøvde vold ble anmeldt.