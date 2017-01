Sommertoget kjører forbi Fredrikstad: – Litt synd

Sommertogets åtte uker lange tur går gjennom 17 av landets fylker og 40 sendestopp er lagt inn i ruta.

De to siste stoppene er i Østfold: 18. august sender Sommeråpent fra Råde. Dagen etter kjører toget forbi jubileumsbyen Fredrikstad og stopper i nabobyen Sarpsborg

Det syns jubileumsordfører Jon-Ivar Nygård er synd.

– Det er hyggelig at Sommertoget stopper i Sarpsborg, men vi har helt siden i fjor hatt kontakt med NRKs prosjektledelse og solgt inn at vi kan legge til rette for en bra happening i Fredrikstad i forbindelse med byjubileet. Så jeg syns det er synd at ikke NRK har tatt tak i den muligheten.

– Og hva tror du sarpingene sier om det?

– Jeg er ikke negativ til at toget stopper i Sarpsborg. Dette handler nok mer om NRK går glipp av en fantastisk mulighet ved å ikke stoppe i en by som har et 450-års jubileum.

Har vært i Fredrikstad før

Også Fredriksstad Blads redaktør René Svendsen har bitt seg merke i at toget kjører forbi Fredrikstad i jubileumsåret.

«Dette var en underlig prioritering fra NRK.», skriver Svendsen på sin Facebookside og lenker til en leder i sin egen avis hvor det står:

«Har dere virkelig prøvd alt for å få til en avslutning i Fredrikstad, som objektivt sett ville vært det eneste riktige? Eller glemte dere 450-årsjubileet vårt? I så fall håper vi at det ikke er for sent å snu (toget)?»

NRKs prosjektleder Thomas Hellum sier han forstår skuffelsen. Men han håper folk i plankebyen likevel kan glede seg over at Østfold løftes fram med to stopp i Sommeråpent.

– Fra Sommerbåtens besøk i Fredrikstad. Nå er løpet lagt for orets Sommertog, og det betyr at det ikke blir sending fra plankebyen i denne omgang. Foto: Vigdis Eliassen / NRK

– En viktig grunn er at vi har plukket ut 40 steder vi ikke har besøkt før, sier Hellum.

Redaksjonen har vært ganske konsekvent på det, blant annet går ikke toget innom prosjektlederens egen hjemby, Bergen - fordi Sommerbåten har vært der tidligere.

– En annen grunn er at dette er et puslespill mellom ting vi har lyst til og hva som er jernbaneteknisk mulig å få til. Vi skal stå i ro i timevis og sperre for annen trafikk.

Har vært i Sarpsborg kommune før

Et av Sommerbåtens stoppesteder i 2015 var Høysand, som ligger i Sarpsborg kommune. Men det utelukker ikke Sarpsborg by som sommerstopp i år, utdyper Hellum.

Vi har også fått mange tips og innspill fra publikum, helt siden i høst og fra det ganske land. Og med 40 stopp klarer vi ikke å dekke alle, sier Thomas Hellum. Foto: Ole Kaland / NRK

– Mange var veldig opptatt av at det var Høysand vi besøkte i 2015, og ikke Sarpsborg. Så dette viser stort lokalt engasjement og sterkt tilknytning til der man bor. Sommeråpent har ikke vært i Sarpsborg by, det får vi anledning til nå, svarer Thomas Hellum.

Han sier videre at planene for årets Sommeråpen nå er spikret.

– Dette løpet er lagt for i år, men jeg håper selvsagt at NRK og andre er med og sørger for at jubileet blir dekket på en god måte. Bare ikke med Sommertoget.

Kanskje det er et lite plaster på såret at Sommertoget faktisk skal ha en liten formiddagsstopp på Fredrikstad stasjon underveis?