Sommertemperaturene holder seg i Sør-Norge

Det var Rakkestad og Sarpsborg som noterte årets første nordiske sommerdag her i landet, melder meteorologene på Twitter. Begge stedene var det 20,7 varmegrader skjærtorsdag.

Men sommertemperaturene er ikke langt unna for resten av Øst- og Sørlandet, og de ser ut til å holde seg i flere dager, forteller statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved forteller at de høye temperaturene holder seg gjennom helgen. Foto: Meteorologisk institutt

– Et par steder på Østlandet har bikket 20 grader også i dag. Temperaturene ser ut til å holde seg frem til torsdag neste uke. Vi snakker da om 18-19 grader, så det er ikke utenkelig at det blir over 20 grader flere steder, sier hun.

Her var de høyeste temperaturene i landet klokken 15 fredag:

21,6 grader, Rienlia i Vestfold

20,2 grader, Ramnes i Vestfold

20,1 grader, Gjerpen i Telemark

19,7 grader, Øsaker i Østfold.

Nordisk sommer

I Norden bruker vi 20 grader som definisjon på en sommerdag, mens andre land ofte bruker 25 grader.

– Vi kaller det en nordisk sommerdag fordi vi her i nord må ha en litt annen grense for hva sommer er enn andre. Hvis vi også hadde 25 grader som mål, så hadde vi nok ventet lenger på sommeren, sier statsmeteorolog Haldis Berge.

I fjor var det Etne i Hordaland som hadde den første dagen med sommertemperatur, da det ble registrert 21,5 grader på primstavens først sommerdag, 14. april.

– Trodde brygga skulle knekke

Det fine påskeværet har gjort at mange har valgt en bypåske i år. Blant dem er Nina Felle og André Nordvåg, som fredag ettermiddag koste seg med en utepils hos Fiskebasaren i Moss.

– Vi har valgt bypåske i år, og det kunne ikke ha vært bedre. Været har jo vært så fint! Vi er ikke misunnelig på dem som har dratt på fjellet, smiler de.

Daglig leder Christian Seth ved Fiskebasaren i Moss smiler om kapp med sola om dagen. Foto: Vilde Elgaaen/NRK

Også innehaver Christian Seth merker at folk koser seg i varmen. Han har blitt nødt til å kjøpe inn mer drikke for å kunne servere alle kundene.

– I går var det så mye folk på brygga at jeg trodde den skulle knekke, smiler han, mens kundene hele tiden kommer bort for å kommentere hvor fantastisk været er.

Nord må vente

For dem som bor litt lenger nord er det lite sommer i sikte foreløpig. Torsdag ble det målt 8,2 grader i Tromsø.

Men etter helgen kan også Nord-Norge glede seg over finere vær.

– Nord-Norge har ikke det fineste været nå i helgen, men så kommer det et værskifte på tirsdag. Det kommer særlig i Nordland, mens det henger litt mer igjen i Troms, sier Valved.

På Vestlandet blir det regn lørdag kveld og natt til søndag, men det er ifølge meteorologen forbigående.

– Det kan komme litt nedbør på Vestlandet og nordover mot Trøndelag, men det blir bedre fra søndag og frem til og med tirsdag, sier Valved.