Solberg: Oljepengebruken blir strammere

Norsk økonomi er i bedring, noe som vil gi regjeringen medvind inn i 2018. Men samtidig er tiden for å bruke stadig mer oljepenger til å smøre forhandlinger og «bestikke» samarbeidspartiene Venstre og KrF med, trolig over.

– Det blir strammere på den måten at vi ikke kan ha like ekspansiv politikk som vi har hatt når det gjelder oljepengebruken, sier Solberg (H) til NTB.

– Men samtidig vil det komme større inntekter i form av skatteinntekter, fordi det er høyere aktivitet i norsk økonomi, legger hun til.

Nytt Storting, borgerlige samarbeidsbruduljer, nye fjes i Solbergs regjering og statsbudsjett for 2018. Valget var bare starten på en innholdsrik politisk høst.

Mange alternativer

Å skaffe flertall for 2018-budsjettet vil være den egentlige fristen for samtalene Solberg torsdag kveld innleder med Venstre, KrF og Fremskrittspartiet. En stor endring i neste periode er at Høyre og Frp er avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall, mot bare ett av partiene i dag.

Valget ga ikke-sosialistisk flertall med 88 mandater, men det er uklart hvilken form samarbeidet vil få. Her er noen mulige utfall, gitt at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter:

* Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.

* En form for avtale med Venstre og KrF om støtte etableres.

* Høyre og Frp får med seg Venstre inn i regjeringen og søker støtte hos KrF eller andre partier til budsjett og enkeltsaker.

* Både KrF og Venstre går inn i regjeringen. Virker usannsynlig fordi Venstre og særlig KrF primært ønsker seg en sentrum-høyre-regjering.

Venstres stortingsgruppe samles onsdag for å utarbeide et mandat til forhandlingene. En lignende prosess er i gang i KrF.

Kostbart

12. oktober orienterer finansminister Siv Jensen (Frp) Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Ved adventstider må regjeringen ha stablet et budsjettflertall på beina.

I fjor kom de fire partiene til enighet først på overtid av overtiden og etter en langtrukken krangel om bilavgifter.

Det har også vært kostbart for regjeringen å oppnå budsjettenighet med Venstre og KrF, og Venstre har flere ganger advart mot å bruke stadig mer oljepenger.

Solberg minner om handlingsregelen på 3 prosent som begrenser bruken av oljepenger.

– Selv om vi har ligget under den fram til nå, er det kortere avstand opp til den i årene fremover, rett og slett fordi oljeinntektene ikke vokser så mye, sier hun.

Endret storting

Det 162. storting trer sammen mandag 2. oktober, mens det konstituerende møtet skjer lørdag 7. oktober.

Mandag 9. oktober åpnes nasjonalforsamlingen, og dagen etter følger trontaledebatten i et Storting hvor Senterpartiet nær har doblet sin gruppe og Rødt er et nytt bekjentskap.

I midten av oktober kommer det dessuten til å bli minst én endring i regjeringen, fordi utenriksminister Børge Brende (H) går av for å bli president i Verdens økonomiske forum.

Det er uansett vanlig å fornye mannskapet etter et valg. Men hvor omfattende endringer det blir i regjeringen, vil avhenge av hvordan samtalene mellom de fire partiene går. Hvis enten Venstre eller KrF går inn i regjeringen, vil det bli flere endringer.