Solberg hentet av ambulanse

Petter Solberg mistet kontrollen og kolliderte under semifinale nummer to i VM-runden i Rallycross i Riga i ettermiddag. Ifølge arrangøren er han fraktet med ambulanse til sykehus for sjekk. Løpet ble stanset etter hendelsen, VM-runden fortsetter nå uten Solberg.