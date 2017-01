Solberg blir fabrikkfører for VW

Det tyske bilselskapet Volkswagen har inngått et samarbeid med Petter Solberg for 2017, skriver Smaalenenes Avis. Tanken er at Solberg skal drifte sitt eget team, men med støtte fra Volkswagen i Tyskland og Sverige. – Dette her er stort. Tenk; Dette blir den eneste sportslige satsingen Volkswagen gjør i 2017, sier Solbergs pressesjef, Per-Espen Løchen, til avisen.