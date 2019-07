Solberg avslutter karrieren med duell mot sønnen

Oliver Solberg vokste opp med at pappa Petter var en av verdens beste rallyførere. Bildet er fra 2004. Foto: SHUJI KAJIYAMA / Ap

– Dette kommer til å bli følelsesmessig, særlig siden jeg skal konkurrere mot sønnen min i en VM-runde for første gang. Det er et fantastisk øyeblikk for familien Solberg når vi kan avslutte et kapittel og åpne et annet, sier Petter Solberg i en pressemelding.

De siste årene har Petter Solberg trappet ned sin egen satsing på både rallycross og rally, blant annet som følge av sykdom. I april annonserte han at han var ferdig med å konkurrere etter å ha vunnet VM sammenlagt både i rally og rallycross.

Dermed fikk han enda bedre tid til å følge opp sønnens satsing.

Har imponert

Oliver Solberg (17) har tatt voldsomme steg de siste årene. Mens han i fjor imponerte med flere gode prestasjoner på de lukkede rallycrossbanene, har han i år gjort seg bemerket langs landeveiene og med kartleser i rally.

I mai var han overlegen sammenlagt da han vant 10 av 13 fartsprøver i EM-debuten i Latvia, og tidligere denne måneden vant han igjen i Estland.

Når rally Wales går av stabelen i oktober, vil han ha passert 18 år, og altså få sin debut i rally-VM.

God Wales-statistikk

Selv om pappa Petter Solberg ikke har konkurrert stort den siste tiden, er det svært åpent hvem av de to som vil klare seg best.

Senest denne uka la pappa ut denne tweeten etter å ha slått sønnen i en innbyrdes duell.

Da de konkurrerte i rallycross i fjor høst, ble det svært jevnt.

Og at løpet går nettopp i Wales, kan nok også tale til pappa Solbergs fordel. Han har fått tak i sin gamle kartleser Phil Mills, som bor i dette området.

Phil Mills og Petter Solberg jublet sammen etter å ha avgjort rally-VM i Wales i 2003. Foto: MAX NASH / AP

Sammen gjorde de flere gode resultater i rally Wales tidlig på 2000-tallet, og Petter vant nettopp dette rallyet fire ganger.

– Jeg har veldig mange gode minner fra dette rallyet. Denne konkurransen har vært et av høydepunktene i min karriere. Her vant jeg mitt første rally, og jeg vant sammenlagtmesterskapet året etter, sier han.

Men også Oliver har gode minner herfra.

– Jeg har mange gode minner fra pappa som kjørte dette rallyet. Tidligere i år var jeg i dette området og testkjørte en av fartsprøvene. Det ga meg ærlig talt gåsehud på armene å få kjøre der for første gang, sier Oliver Solberg.

PS: Far og sønn skal kjøre identiske biler i R5-klassen, en Volkswagen Polo GTI.