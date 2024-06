– Nå har vi jo sankthans i dag. Det ser veldig bra ut med at vi får oppholdsvær. Temperaturen blir høyere enn hva vi hadde i går. Vi får nok 22–23 grader de varmeste stedene, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Skal du brenne bål på Sankthans? Dyrebeskyttelsen Norge frykter at mange dyreliv kan gå tapt.

For de som bor på Sørlandet, Østlandet og Vestlandet blir det en varm sankthansaften

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl melder om mye sol fremover. Dette bildet er tatt i fjor sommer. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

med sol og oppholdsvær.

– Skydekket vil variere litt. Men sola, den får man sett i dag.

Trøndelag kan også vente seg oppholdsvær utover dagen. Men i Nordland ventes det noe regn utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen startet med høye temperaturer og oppholdsvær også her.

Sommervær: 20 grader og sol preger Fredrikstad søndag. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Sommervær under festspillparade

Denne uka arrangeres Festspillene i Nord-Norge. Søndag er det familiedag, som ble åpnet med Barnas festspillparade. Folk NRK møtte var fornøyde med sommerværet.

Roger Lysvik er en del av mannskapet om bord verdens eldste seilende skonnert, «Anna Rogde». Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Roger Lysvik fra Harstad deltok på Festspillene. Han er mannskap på «Anna Rogde».

Været hadde han ingenting å utsette på.

– Været er helt fantastisk. Det at det er litt skyer i dag synes jeg er helt topp, for når man går i disse klærne her så blir det fort varmt. Så litt overskyet synes jeg er på sin plass, sier han.

Barnas festivalspillparade gikk av stabelen i Harstad i formiddag. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Finværet skal fortsette flere steder og holde seg stabilt inn i neste uke. Men i nord må man belage seg på en del nedbør.

Nord i landet kan man vente seg mer nedbør. Dette kartet viser tirsdag til uken. Foto: METEOROLOGISK INSTITUTT

– Sola står på sitt høyeste

– Det ser ut til å bli en veldig fin uke. Vi får høyere trykk, så det skiftende været vi kanskje har blitt vant til, det ser ut til å ta en pause.

Det er ventet flere dager på rad med oppholdsvær og mye sol. Spesielt i sør og øst.

Folk i Østfold kan vente seg mye sol dagene som kommer. Her fra Fredrikstad. Foto: Thorbjørn Grøndalen Folk i Østfold kan vente seg mye sol dagene som kommer. Her fra Fredrikstad. Foto: Thorbjørn Grøndalen

– Men lokal tåke kommer vi nok ikke helt unna, særlig på kysten, for det er litt sønnavind. Og så får vi inn disse varme, fuktige luftmassene fra sør, så det kan nok være litt tåke på kysten til og fra. Men i det store og hele så er det mye sol, lite nedbør og høy temperatur i vente.

– Da er det viktig å ta frem solkremen med andre ord?

– Det er det jo det. Sankthans er den lengste dagen i året. Det var riktignok for et par dager siden, men sola står jo på sitt høyeste nå. Og da er det viktig å beskytte seg fra disse strålene, fordi det er nå sola er på sitt sterkeste og står på sitt høyeste.