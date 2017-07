SO2-utslipp fra Borregaard

Borregaard hadde et utslipp av svoveldioksid, eller SO2, natt til onsdag. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø. Gassen kan føre til forsuring og helseplager, særlig for astmatikere. Utslippet skjedde i forbindelse med at produksjonsanlegget for cellulose ble stanset for vedlikeholdsarbeid, sier Aasbø.