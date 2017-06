Snart 40 år gammel dokkestue får likevel stå

– Fylkesmannen har sett på det juridiske i saken. De har akseptert at denne dokkestua er bygget i 1979. Da var det ikke noe krav om å søke om tillatelse til å sette opp lekestuer eller uthus, sier en rørt hytteeier Bjarne Jørgensen.

– Viktig for barnebarna

NRK fortalte onsdag om Hvaler kommune som hadde besluttet at dokkestua skulle rives, fordi reglene er slik at det kun er lov med én bygning på fritidseiendom. Dokkehuset er 2,6 kvadratmeter stort, og hytteeieren mente det er alt for strengt å kalle den for et byggverk og klaget inn saken.

Fylkesmannen har nå omgjort kommunens beslutning om å rive det lille huset og skriver i vedtaksbrevet at kommunens beslutning er basert på feil rettsanvendelse. Jørgensen og hans familie er svært glade.

– Det er nesten litt uvirkelig. Det er jo bare en liten dokkestue og ingen ting å lage et storm i et vannglass av. Men det har skapt følelser, ikke minst hos de fem barnebarna våre, sier han tydelig rørt.

Slik ser hytta ut fra utsiden. Foto: Petter Larsson / NRK

Sendte melding til kone og barn

Jørgensen sendte melding til sin kone og to barn. Han skrev bare at «vi har vunnet saken».

– Datteren min ringte med en gang og hun synes dette var kjempeflott. Hun har barn på ett og et halvt år og tre år, så dette var veldig viktig for dem. Når de er på besøk er de alltid kjappe med å løpe ned til dokkestua, sier han.

Pensjonisten har kjempet dokkestua i snart ett år og er glad det endelig er over.

– Det er ganske deilig. Jeg har jo levd i uvisshet hele tiden.