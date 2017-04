Smuglet til bryllup

En vestfolding ble stanset på fylkesvei 22 sør i Halden med 245 liter vin og 30 liter brennevin i bilen tidlig i morges. Mannen forklarte at han kom fra hytta i Sverige, og at drikkevarene skulle brukes til et bryllup. Det endte med at mannen ble anmeldt for smugling og tollerne beslagla varene.