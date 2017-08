To biler i ulykke i Sarpsborg

To biler har vært involvert i et trafikkuhell i krysset ved Astridsgate og Sverres gate. Uhellet skjedde i 30-sone, men fører av den ene bilen, en mann i 40-årene, mistenkes for å ha hatt veldig høy hastighet og ikke overholdt vikeplikt. Førerkortet ble beslaglagt. Det skal være snakk om minimale personskader.