Smuglet over 30 kilo tobakk

Et par fra Syria ble tatt med 32,5 kilo tobakk i Rømskog ved 13-tiden tirsdag ettermiddag. Bilen de kjørte ble fanget opp av tollernes kamera på grensen, og de to ble brakt til lensmannen på Ørje. Det viste seg at de er asylsøkere i Sverige, så de blir utvist tilbake dit. Med seg på veien får de et forelegg på 100.000 kroner.