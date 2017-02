Smuglet inn en trailer med øl

En polsk vogntogsjåfør er dømt for smugling av nær 20.000 liter øl og over 2000 liter brennevin. Mannen hadde med seg forfalskede tolldokumenter da han krysset grensen ved Svinesund i april i fjor. Da saken var oppe for tingretten i Halden i forrige uke tilstod han smuglingen. Mannen er dømt til fengsel i 13 måneder og får forbud mot å kjøre i Norge i fem år framover. Retten har også bestemt at drikkevarene og vogntoget skal beslaglegges.