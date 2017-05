Smuglet 400 liter sprit i traktordekk

Fikk straff for høy fart

En 52 år gammel mann er dømt for å ha kjørt mer enn dobbelt så fort som tillatt i et boligstrøk i Fredrikstad. Fartsgrensen på stedet er 30, men mannen ble målt til 63 kilometer i timen en ettermiddag i januar. 52-åringen mister førerkortet for en periode på et halvt år.