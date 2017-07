Smuglet 1,7 tonn med mat

En mann fra Romania ble tatt med 1,7 tonn matvarer i bilen på Svinesund sent søndag kveld. Mannen kjørte på rød sone fra E6, og deklarerte 184 kilo av varene. En kontroll avslørte at han prøvde å skjule 1,5 tonn av matvarene han hadde. Alt var italienske varer, blant annet pølser, olivenolje og oster. Mye tyder på at varene var beregnet for salg på markeder og andre arrangementer i Norge.