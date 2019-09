Slutt på bompenger på Svinesund i 2020

– Det er så morsomt å kunne rive bomstasjoner, spesielt fem år før tiden, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold.

På Svinesund har det vært bompengeinnkreving siden den nye veien ble åpnet 1. juli 2005.

Statssekretæren forteller at så lenge trafikken holder seg på noenlunde samme nivå som nå, vil bompengeinnkrevingen kunne avsluttes i løpet av høsten 2020.

– Når prosjektet er ferdig nedbetalt skal bommene selvfølgelig rives, og det ser det ut som om at vil skje før tiden på Svinesund.

Norske og svenske myndigheter har samarbeidet om innkrevingen. Bompengeinntektene blir fordelt mellom de to landene, og går til å dekke lån som ble tatt opp til utbygging av veien.

Fordi avtalen gjelder begge land, må de først bli enige om å avslutte innkrevingen.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold gleder seg over at bompengeinnkrevingen på Svinesundsforbindelsen kan være ferdig neste år. Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

– Siden Sverige har halve eierskapet så må de også skrive under avtalen, men det er kun en formalitet, sier han.

Hvorvidt en økning i grensehandelen har påvirket trafikkmengden over bruene, vil ikke Skjervold kommentere.

– Grensehandeltallene ligger for seg selv, men det at vi kan legge ned bomstasjonene viser at det er mye trafikk.

Gladnyhet

Bompengeinnkreving har vært et stort tema i årets valgkamp, og protestpartiet FNB gjorde det godt flere steder.

Frp måtte avholde ekstraordinært årsmøte om temaet, og Erna Solberg måtte reise hjem tidlig fra et statsministermøte på Island for å rydde opp i regjeringspartienes bompengekonflikt.

Nyheten om at Svinesundbruene kan bli bomfrie fem år før tiden er derfor ekstra gledelig for Samferdselsdepartementet.

– Det er bare en glede å rive bomstasjoner, sier statssekretæren.

Andre endringer

Regjeringen har i statsråd i dag godkjent at bompengeavtalen mellom Norge og Sverige, som gjelder for innkrevingen, kan endres på noen mindre punkter.

Dette gjelder omlegging innenfor takst- og kjøretøygrupper og oppheving av tilleggsavgift ved uteblitt bompengebetaling som er innført i Norge.

Blant annet inngår nå campingbiler og vogner i gruppe 1, og betaler samme takst som personbiler.

– Disse endringene vil kun gjelde fram til ordningen blir avsluttet neste år, for da blir alle overganger gratis, påpeker Skjervold.

Den nye avtalen med Sverige vil ikke ha noen praktisk betydning for bilistene. Avtalen mellom de to landene vil bli undertegnet 23. september.