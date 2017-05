Slo i hjel sønnen med balltre

Natt til søndag ble politiet oppringt og fikk forklart at en voksen sønn utøvde vold mot foreldrene med et slagvåpen. Politiet rykket ut med flere bevæpnede patruljer fra Østfold og Follo.

Da politiet kom frem til stedet fant de en skadet mann. Kort tid etter at luftambulansen hadde landet ved sykehuset, ble den skadde mannen erklært død.

Mannen var i 40-årene og var bosatt i Oslo.

I dag ble den avdødes far, en mann i 70-årene, varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. I kjennelsen kommer det frem at han har erkjent overfor politiet å ha slått sønnen gjentatte ganger med et balltre.

Den siktedes forsvarer, Vegard Lien, ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: – Den siktede er sliten og svekket

Nødverge

Mannen hadde på forhånd samtykket til fengslingen og var ikke til stede i Fredrikstad tingrett da kjennelsen ble avsagt.

Han har forklart at han slo sønnen i nødverge, og han erkjenner derfor ikke straffskyld etter siktelsen som går på grov kroppsskade med døden til følge.

– Han presiserer at han var i en nødvergesituasjon. Han var nødt til å reagere som han gjorde for å beskytte seg og sin familie, sa politiadvokat Arild Eikaas til NRK søndag.

Politiet gikk i helgen fra dør til dør i nabolaget til den siktede for å snakke med naboene.

Det skal fremdeles foretas flere avhør av nære familiemedlemmer, og retten mener derfor det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å påvirke sentrale vitner.

«Omstendighetene omkring hendelsen og tiden forut for den må avklares nærmere», står det i kjennelsen.

– Berører alle

Rådmann i Marker, Tove Kolstad Skadsheim, sier hendelsen har preget den lille kommunen med snaut 3500 innbyggere.

TILBYR HJELP: Rådmann Tove Kolstad Skadsheim i Marker kommune forteller at kommunen har satt inn kriseteam til å hjelpe dem som måtte være preget. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Denne saken berører alle som bor her. Ørje er et lite samfunn med godt samhold. Det betyr at det helt sikkert er mange som sitter igjen med spørsmål og føler med dem som er rammet. Hvis noen, naboer eller andre, ønsker noen å snakke med, så er det bare å ta kontakt med oss i kommunen, sier hun.

Skadsheim forteller at de har satt inn kommunens kriseteam i samarbeid med politiet og helsevesenet.

– Vi bistår familien med det de trenger, forteller hun.