Sliter med falske ulvesporere

Folk i Hobøl/Våler-området utgir seg for å være fra Statens naturoppsyn når de sporer ulv, uten at det er tilfelle, skriver Moss Avis. – Alle har lov til å spore ulv, men de må ikke si at de jobber på oppdrag for oss, sier rovviltansvarlig Jan Wilberg i Statens naturoppsyn til avisa. To ulver holder til området.