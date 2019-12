– Smalltalk er kanskje den delen av politikerjobben jeg er dårligst på, ler Freddy André Øvstegaard.

Stortingspolitikeren snakker ofte med folk han aldri har møtt tidligere. Og selv om han ikke synes han er så god, så anerkjenner 25-åringen at småpraten er en del av jobben.

Hans beste tips til hvordan man snakker med familiemedlemmer man ikke har sett på en stund, er å stille spørsmål.

– Da virker du interessert. Spør om hva de gjorde i sommer og om de hadde en fin ferietur. Spør om alt mulig rart hvis det er noen du ikke har sett på lenge. Bare begynn å grave, det er mye bedre enn at det blir stille, sier han.

Gjenta det du hører

Å være interessert i det den andre personen har å si, er også rådet fra kommunikasjonsekspert Hanne Lindbæk.

Hun har bakgrunn som skuespiller og ga i fjor ut boken «Kommunikasjonskoden», som handler om det å knekke koden for å snakke godt med andre mennesker.

– Pludderet handler lite om hva som foregår innholdsmessig og handler mer om en sosial bekreftelse på at vi har det hyggelig, sier hun.

Hanne Lindbæk anbefaler å snakke om spesifikke ting, men å la kontroversielle temaer ligge. Foto: Agnete Brun

Lindbæk forteller at småpraten handler om å slappe av mens man lytter til den andre.

– Et sleipt triks er å gjenta hva den andre har sagt. For eksempel: «så dere har ikke gjort dette de siste årene nei, fortell mer om det».

Hun råder til å snakke om det du ser rundt deg, lytte istedenfor å tenke på neste spørsmål, og unngå temaer som kan være kontroversielle.

– Ikke start med å spørre om de er for eller mot abort, for eksempel. En god del ting kan få lov til å ligge i disse juleselskapene. Det er kanskje noe av grunnen til at mange synes det er klissent og ekkelt med smalltalk også, fordi det er litt overfladisk.

Forteller folk at de er unike

Kunstner Aune Sand holder seg unna kontroversene i juleselskapet. Han har nettopp kommet hjem fra New York for å feire jul sammen med familien hos mor og far på Hvaler.

Kunstner Aune Sand er opptatt av å skryte av omgivelsene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sand har noen faste samtaletemaer han alltid tar opp - uansett om det er i galleriet eller på julemiddag hjemme.

– Når jeg møter mennesker, så har jeg lyst til å fortelle dem hvor vakre, enestående og unike de er, sier han.

Kunstneren passer også på å skryte av samfunnet vårt når han møter folk.

– Jeg liker å snakke om hvor heldige vi er som bor i et fritt demokrati, med lover som er like for alle og en dyp respekt for alle mennesker, og kvinner spesielt, forteller Sand.