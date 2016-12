Slik unngår du at julestresset tar overhånd

Psykolog Peder Kjøs sier det er helt naturlig med litt stress, men sier at vi bare kan glemme at alt skal være perfekt. Foto: Ida K. Holth

– Man klarer ikke å få til alt perfekt. Man må realitetssjekke hva som er mulig. Det er lurt å velge ut hva man mener er det viktigste og fokusere på det. Da får de andre tingene heller være, sier psykologen fra Sarpsborg.

– Gjør prioriteringer

Vi ønsker alle at julefeiringen skal bli så perfekt som mulig. Julegaver skal ordnes, julemiddagen skal planlegges og huset skal skinne. Da er det lett å bli oppkavet og kanskje litt stresset. Kjøs sier det ikke handler om å legge lista lavt, for det klarer vi ikke likevel. Men å prioritere.

– For meg personlig er det viktig at maten er god. Og at det er fred og ro og at det er noenlunde rent i huset. Andre har kanskje andre prioriteringer, sier han.

Sarpingen sier det er naturlig med litt stress.

– Hvis det skal være noe annet enn en hverdag, må man tåle litt stress. Det gjelder å stresse sånn passe, og så la julefreden senke seg, sier han.

– Inngå kompromiss og bidra

Kjøs sier at man må inngå kompromiss med partneren, eller de man skal feire med.

– Det er typisk at det blir stress hvis man føler seg motarbeidet, sier han.

Han har også et tips til unge voksne som skal hjem til jul. Kjøs tror mange føler seg som et barn igjen når de kommer hjem.

– Da er det på med pysjbuksa og tøflene for å sitte i sofaen og kose seg. Mamma og pappa ordner jo alt. Men egentlig så er jo man en av de voksne. Det er lurt å bidra litt slik at jula blir koselig for de andre også, sier han.

Tidlig ute med julegaver

Søstrene Christine og Stephanie Stronegger prøver å planlegge for å unngå stress. I år skal de for første gang feire jul uten mamma og pappa. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Det siste punktet kjenner søstrene Christine og Stephanie Stronegger seg igjen i. De forteller at det ofte er moren som handler inn og ordner til.

– Vi har jo egne inntekter, så vi burde kanskje bidratt mer, sier de og smiler.

Christine foreslår å skaffe vaskehjelp for å slippe stress, og Stephanie handler julegaver i god tid.

– Jeg begynner å tenke på julegaver i september og handler inn i oktober. Da kan jeg bruke desember til å pakke inn, noe som er hyggelig, sier hun.

Tar med barnebarna på julehandel

Bjørg Selstad sier det var mer stress før når hun skulle ha juleselskap. Nå har neste generasjon tatt over. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Bjørg Selstad fra Moss sier hun stresset mer før.

– Nå har neste generasjon tatt over selve juleselskapet. Nå stresser jeg ikke, sier hun.

Hun synes det er mye fokus på pakker, og tar heller med seg barnebarna på handletur slik at de skal få velge gaver selv.

Annbjørg Svensen fra Fredrikstad sier at hun liker å handle på mindre steder for å unngå lange køer. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Da får de noe de ønsker seg og gavene slipper å bli liggende i skuffer og skap, sier hun.

Unngår kjøpesenter

Annbjørg Svensen fra Fredrikstad sier at hun stresser ned ved å høre på klassisk musikk. Og hun unngår folkemengder.

– Jeg prøver å unngå kjøpesentrene og lange køer. Det er nok tanken på alt man skal få gjort som gjør folk stresset, mener hun.