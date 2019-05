Slik redder du blomstene fra frosten

– Vi må huske på at det som skjer er helt naturlig. Men det er selvfølgelig kjedelig, for vi har blitt lurt, sier gartner Karl-Rune Nilsen.

Han snakker selvfølgelig været. Etter uker med sol og sommervarme var det mange som startet med hagearbeidet. Men så sank plutselig temperaturene og det er nattefrost over store deler av landet.

– Det er én ting som opptar kundene i dag, og det er hvordan man kan redde plantene fra frosten. Vi er rammet her på butikken også, sier Nilsen som jobber i Guttas Blomster i Fredrikstad.

Han understreker at alt håp om friske, fargerike blomsterbed i sommer ikke er ute. Selv ikke de stedene i landet hvor det har kommet snø. Men da bør du gjøre det du kan for å hjelpe plantene.

Gartnerens tre enkle råd:

Flytt krukker og potter innendørs

– Har du plantet i potter og krukker? Sett dem inntil husveggen, eller enda bedre, ta dem med deg inn i gangen. Det viktigste er å skjerme plantene for nordavinden, den er den verste.

Dekk til med laken

– Det er utrolig hva noe så lite kan gjøre for blomstene! Legg et tynt laken eller en akrylduk over bedet hvor du har plantet. Den skjermer mot nattefrosten.

Klipp og beskjær

EKSPERT: Karl-Rune Nilsen jobber som gartner i Guttas Blomster i Fredrikstad. Foto: Privat

– Dette rådet gjelder når plantene allerede har blitt skadd. Klipp bort alt som er brunt og stygt! Absolutt alt som har fått kuldesjokk må klippes vekk, det gjelder både prydtrær og planter. Merk at planten ikke har vondt av dette, nedklipping gjør den sterkere, sier Nilsen.

Har det kommet snø over blomsterbedet er heller ikke det krise.

– Snøen er veldig beskyttende. Problemene kommer hvis frosten tar tak og setter seg i de vannholdige blomstene, da er løpet kjørt for denne sesongen. Men plantene overlever, sier gartneren.

Fra fargerike blomster til snødekt hage over natta

Marita Johanne Egset bruker mye tid i den store hagen i Ørsta. Der har det blomstret i flere uker allerede, men alt ble dekket av et teppe med snø over natta.

– Noen av plantene var over én meter høye. Nå ligger de helt nede ved bakken under snøen. Det ser slapt ut, men det kan være at de reiser seg igjen, sier Egset.

BLOMSTRER: Fjorårets blomster i hagen til Marit Johanne Egset kan du se i NRKs serie «Hagen Min». Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo/NRK

Hun har gjort det hun kan for å beskytte plantene. Noen har fått fiberduk over seg, andre er flyttet inn i et drivhus uten varme.

– De har stått ute en stund og har blitt herdet. Da tåler de mye. Jeg har uansett så mye at det alltid er noen som klarer seg, ler hun.

Gartner Nilsen mener at litt vinter og kulde er positivt for plantene.

– Disse kjølige dagene og nettene er veldig gunstige for plantene generelt. De blir mer motstandsdyktige, spesielt artene som er importert til Norge.