– Dette er en fantastisk fin tid for oss som er glade i vinteren, men det er flere hensyn man bør ta til kjæledyra nå, sier veterinær og spesialist i smådyrsykdommer, Ole Harald Johnsen.

I vintermånedene får han daglig inn dyr til Fredrikstad Dyrehospital med forskjellige plager knyttet til snø og kulda.

– Vi har en del ekstra poteproblemer om vinteren. Det har litt med kulden å gjøre, men også veisalt kan irritere huden til dyra.

Både hunder og katter har forskjellige utfordringer når gradestokken kryper til godt under null. I helgen måtte politiet i Finnmark bryte seg inn i et hus for å levere en hund som sto ute og hylte i kulda.

Fire gode råd

Her er veterinærens viktigste råd før kulden kommer for fullt:

Bruk potesokker på hunder som har lang pels mellom tærne

Kle på korthårede hunder

Ikke la katten være for lenge ute

Gi litt mindre mat til katter som vanligvis er mye ute, men som velger varmen innendørs om vinteren

SJEKKER POTENE: Veterinær Ole Harald Johnsen gir labradoren Truls litt potestell. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Overvekt

Daglig får veterinæren også inn overvektige dyr til Dyrehospitalet.

OVERVEKTIG: Katten Hampus er ikke spesielt interessert i å være ute i kulda. I vintermånedene bør katter få litt mindre mat i skåla for å hindre overvekt. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Vi ser at spesielt mange katter legger på seg om vinteren. Overvekt kan føre til en rekke plager på luftveiene, ledd, hormonsystemet og diabetesrisikoen øker. Er katten din lite glad i kulda og holder seg mer inne om vinteren, så bør man gi de litt mindre mat.

Overvektsproblemet er langt fra bare et vinter-fenomen. Ifølge veterinærkjeden AniCura er rundt halvparten av hundene i Norge overvektige. For katter er tallet enda høyere.

– Kle på, ikke kle ut

Flere hunderaser tåler kulde godt, og noen kan fint bo ute hele året. Men korthårede raser kan trenge ekstra isolasjon om vinteren.

– Man bør absolutt kle på hundene som har behov for det, men man trenger ikke på kle ut hunden sin. Bruk gode produkter, dekken og isolasjon. Pass på hvor lenge du er ute med hunder som er frysepinner, sier veterinæren.

ELSKER SNØ: Hunden Luna leker gjerne i snøen i timevis. Foto: Lise Gro Andersen/NRK

Potene til hunder er lagd for å tåle mye, også norsk vintervær. Men enkelte raser kan få problemer når det er snø og is ute,

– Hunder med pels mellom tærne får ofte is der, og da begynner de tygge på det. Da blir det mer is og hundene kan bli ganske såre. Hvis man opplever det så kan man beskytte potene med potesokker, sier Johnsen.

Også pungen kan få frostskader

Det er ikke bare hundepoter som er utsatte for frostskader, også pungen på hannhunder kan få alvorlige frostskader.

– Pass på pungen til hannhunder som ikke har så mye pels. Bruk hue når du tar med eller slipper dyr ut i kulden, er den enkle oppsummeringen.