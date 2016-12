Slik holder du kontroll på pengene i jula

Ifølge næringslivets nest største hovedorganisasjon Virke, kommer vi til å bruke i snitt 11.000 kroner i løpet av julen. Handelen i desember er forventet å øke med fire prosent fra i fjor.

Planlegg hva du vil bruke

Banksjef i DNB i Fredrikstad og Sarpsborg, Kjell Bjønnes, mener mange kan slippe å gå på en pengesmell med litt planlegging. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Banksjef i DNB i Fredrikstad og Sarpsborg, Kjell Bjønnes, sier det er viktig å planlegge hvor mye man kan, og har anledning til å bruke av penger i jula.

– Da er halve jobben gjort. Skriv opp hva du ønsker å bruke på av gaver, mat og julepynt. I tillegg må man ikke glemme at det er lurt å sette av litt penger til nyttårsaften også, sier han.

Når det gjelder gaver, mener banksjefen at det kan være lurt å snakke sammen for å slippe presset med dyre gaver.

Det kan være lurt å snakke med familie og venner om hvor mye man skal bruke på julegaver, mener banksjef. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Det er lurt å snakke med familie og venner om at man kan legge seg på et litt lavere nivå, enn det man pleier å gjøre ellers, sier han.

Sjekk tilbud og søk på nettet

Ifølge banksjefen, er det fire av ti som tar i bruk kredittkortet i jula. Ti prosent av disse betaler ikke tilbake gjelda si ved første forfall. Mange får store økonomiske problemer på nyåret.

Bjønnes sier at veldig mange handler på impuls. Han oppfordrer folk til å sjekke tilbud.

– Sjekk ut tilbud i avisa og søk på nettet. Det er lurt å sette opp en handleliste slik man pleier å gjøre før man går i dagligvarebutikken.

Vær tro mot budsjettet

En idé er å søke etter gode julegavetilbud på nettet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Selv om det kan være fristende å handle for litt mer, mener Bjønnes at det viktigste er å følge det budsjettet man har satt opp.

– Når man har skrevet opp hvor mye penger man ønsker å bruke på hver post, hold deg til det. Vær tro mot det budsjettet. Det er kanskje det aller viktigste.

Bjønnes sier at han ofte hører at det er et stort press i jula.

– To av tre av de vi har snakket med sier at det er et stort press på å bruke mye penger i jula. Men det handler om å snakke om det, avtale seg imellom, og tenke at vi skal ha en god jul, men også en god januar.