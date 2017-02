Slik gikk det med Hvaler i klassequizen

Oslo S stenges i ti timer i helgen

Endringer i signalanlegget gjør at Oslo S stenges for all

togtrafikk fra lørdag kveld til søndag morgen. Bane NOR opplyser at det ikke blir trafikk mellom klokken 21.25 lørdag 4. februar og klokken 7.15 søndag. Under stengingen vil togene snu på Asker, Skøyen, Grefsen, Bryn, Lillestrøm, Ljan, Hauketo og Ski. Mellom disse stasjonene og Oslo S blir det kjørt buss for tog.