Slik følger du jubileumsfeiringen i helgen

Arrangementet «Fredrikstad på isen» kickstarter jubileumsåret i Plankebyen.

– Vi ligger godt an. Det er veldig mange som har øvd veldig mye. Folk jobber både dag og natt for å få til en fantastisk åpningsseremoni på fredag, sier prosjektleder for Fredrikstad 450, Irene Østbø.

Under åpningsseremonien kommer 500 mennesker til å være på scenen og isen. I tillegg skal 150 barn fra byens barnehager bidra med sang.

– Vi har dansere, kunstløpere, nysirkus akrobater, en operasanger, en rapper og den norsk-irske duoen Secret Garden. You name it! Vi har alt, smiler prosjektlederen.

Allerede er det solgt 2000 billetter til åpningsseremonien. Prosjektlederen håper det vil dukke opp flere.

– Det blir en formidabel start på jubileumsåret, lover hun.

På kunstgresset på fotballstadion har det blitt plassert en hockeyrink fra Tyskland. Flere hundre frivillige har vært involvert for å få alt på plass før jubileumsfesten på fredag.

Winter Classic

Arrangementet Winter Classic tar over på stadion etter åpningsshowet. I åtte dager vil det være isaktiviteter og underholdning på Fredrikstad stadion.

Eliteseriekampen mellom Stjernen og Sparta sendes direkte på radiokanalen NRK Sport lørdag. Sendingen kan følges fra klokka 17.45.

Høydepunktet under Winter Classic blir den aller første norske eliteseriekampen i ishockey utendørs, etter amerikansk modell, lørdag. Pucken droppes klokka 18.00, og Stjernen Hockey tar imot naboene fra Sparta Warriors.

– Jeg er spent. Dette har vi sett frem til i lang tid, sier prosjektleder for Winter Classic, Sverre Christian Jarild.

Billettsalget har passert 11.500 solgte billetter to dager før kampen.

– Vi tror det blir fullt hus. Alt er ikke helt på plass, men det meste, sier han.

Lørdag er det meldt sol og plussgrader. Prosjektlederen har likevel en klar oppfordring til folk.

– Folk må kle seg godt! Det kan bli kaldt selv om det er meldt et par plussgrader.

Det blir muligheter til å leke seg på stadion i dagene etter hockeykampen.

– Isen blir liggende i ti dager. Hele uka blir det mulighet for alle til å stå på skøyter på isen. Jeg tror at mange kommer til å benytte seg av det tilbudet, sier Jarild.

Fredrikstad stadion er klargjort for isfest. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Skal feires hele året

Fredrikstad ble grunnlagt 12. september 1567 av kong Frederik II. Byen ble grunnlagt etter at svenskene brente ned Sarpsborg. For å gjøre byen mindre utsatt for fremtidige angrep ble byen flyttet nedover til munningen av Glomma. To år senere fikk den nye byen navnet Fredrikstad, oppkalt etter kongen.

Prosjektlederen har sett til Sarpsborg og hvordan de markerte tusenårsjubileet i 2016.

Hovedmarkeringen for byjubileet skjer først i september. Frederikfesten blir en elleve dager lang markering.

– Vi har U-festivalen i april og 17. mai kommer til å feires på storslått vis, før den offisielle feiringen i september, sier prosjektleder Østbø.