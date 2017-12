Høy regularitet Bastø Fosen

Fergene mellom Moss og Horten har vært i rute i over 99 prosent av seilingene i årets første elleve måneder. Det sier daglig leder i Bastø Fosen, Øyvind Lund. Årsaken til at fergene oftere går som de skal, er i hovedsak at de har fått nye ferger, sier Lund til NRK.