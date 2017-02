Slik bør du skrive valentinkort

POET: – Skriver man «jeg er glad for at du tar ungene om morgenen», så handler det om dere to, sier Trygve Skaug. Foto: Thomas Espevik / NRK

– Folk spør ofte om jeg har tips til et dikt å gi bort. Men jeg tror folk setter mer pris på om kjæresten har skrevet noe der man ser at dette er noe de tenker selv, sier Trygve Skaug.

Når han snakker med NRK dagen før valentinsdagen, har han fortsatt ikke skrevet kort til kona slik han og mange andre gjør på denne dagen.

Men han er godt rustet til å klare det.

Skaug presenterer nye dikt til sine nesten 30.000 følgere på Instagram flere ganger i uka. Mange av dem handler om kjærlighet.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Skaug: Lag liste

Skaugs skrivetips til kjærlighetskortet, er å tenke «nå skal jeg gjøre den personen glad».

– Jeg lister opp de fem fineste tingene jeg vet ved den andre personen. Det er alltid lett å komme på. Da vil det bli et veldig personlig kort og noe alle kan komme på, sier Skaug.

Han mener den andre da vil tenke «oi, tenker du det om meg?», og at det oppleves ekte og fint.

– Det høres flott ut å si «du er som morgenstjerne». Men kanskje er det like fint å si «jeg er glad for at du tar ungene om morgenen». Da handler det om dere to og ikke noe en eller annen sa for 200 år siden, sier Skaug.

Les også: Til topps på egen hånd

Fakta om St. Valentinsdagen Ekspandér faktaboks Opprinnelsen: Den hellige Valentin ble martyr, steinet til døde for sin tro i år 273 e.Kr. Ifølge myten skrev han et brev til sin kjære og proklamerte sine følelser før han ble henrettet.

Den hellige Valentin ble martyr, steinet til døde for sin tro i år 273 e.Kr. Ifølge myten skrev han et brev til sin kjære og proklamerte sine følelser før han ble henrettet. Tidspunkt: 14. februar

14. februar Skikkene: Engelsk tradisjon med å sende kjærlighetsbrev, gjerne anonymt, har spredt seg til store deler av verden. Nå er det vanlig å gi sin kjære romantisk oppmerksomhet i form av blomster, sjokolade, oppvartning eller kanskje frieri.

Engelsk tradisjon med å sende kjærlighetsbrev, gjerne anonymt, har spredt seg til store deler av verden. Nå er det vanlig å gi sin kjære romantisk oppmerksomhet i form av blomster, sjokolade, oppvartning eller kanskje frieri. Kilde: NTB

Vitanza: Deres felles hage

FORFATTEREN: – Kjærligheten vibrerer i mellomrommet mellom to personer, sier Demian Vitanza. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Demian Vitanza (33) er «så langt fra i et forhold som det er mulig å komme». Den bokaktuelle forfatteren har likevel strategien klar.

– Forestill deg to hus med en felles hage mellom. Da er dere to husene, mens den felles hagen er relasjonen dere har. Da ville jeg beskrevet hagen, sier Vitanza.

Forfatteren med halvparten av genene fra middelhavsområdet mener «kjærligheten vibrerer» i dette mellomrommet.

– Kjærligheten handler om mer enn å dytte masse adjektiver på den andre. Adjektivene blir bare påstander, mens substantivene og verbene kan beskrive hva den hagen er, hva man gjør der og hvordan den ser ut, sier Vitanza.

Julsen: Jeg elsker deg fordi...

OFFENSIV: Skribent Lene Julsen oppfordrer folk til å hive seg frempå og skrive til den man er glad i på valentinsdagen. Foto: PRIVAT

Skribent og journalist Lene Julsen (33) har nettopp sluttført manuset til debutboken «Naturmannen og jeg». Hun har jobbet mye med formuleringer om livet og kjærligheten.

– Du kan god si «jeg elsker deg», men det er enda bedre å tenke «jeg elsker deg fordi…», sier Julsen.

Selv kan hun ikke huske å ha mottatt et valentinkort. Hun mener likevel at 14. februar er en god anledning til å skrive et.

– Mitt tips er å tørre å gjøre det! Hvis du har et godt øye til noen, så benytt anledningen, sier hun.