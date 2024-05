Slik blir du både venn og uvenn med myggen

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Mygg er en viktig del av økosystemet, likevel er det nok av folk som vil unngå å dem. Grunnen? Blodsugingen.

De fleste synes ikke mygg er ålreite dyr. Likevel finnes det noen som oppriktig elsker de blodsugende flyverne.

Gunnar Mikalsen Kvifte er en sånn person. Nå skal det sies at han er førsteamanuensis i naturforvaltning ved Nord universitet.

– Det finnes mange forskjellige myggarter. Noen lever i rennende vann, sånn som knott. Mens stikkemyggen foretrekker at det er stille vann, sier Gunnar Mikalsen Kvifte, som først og fremst forsker på mygg som ikke stikker. Foto: Privat

– Det er jo mine beste dager, de som er prega av mygg. Så rar er jeg.

Og i år kan han trolig få mange veldig gode dager.

Myggen tenker MIDDAG når den ser oss. Det gjør veldig mange andre også.

«Hans» kan være årets synder

Det skal godt gjøres å si det er myggår ett år, og ikke myggår et annet år. Men det finnes visse indikasjoner.

– Veldig mange av myggene våre trives i midlertidig oversvømte områder.

Derfor trekker Kvifte frem ekstremværet «Hans», som skyllet over store deler av landet i fjor. Det kan ha vært en gavepakke til myggen. Også i år.

For selv om dammene har tørket inn, så overvintrer mange mygg.

– Og året etter kommer de frem og begynner å fly rundt og plager stakkars ærlige arbeidsfolk, sier Kvifte.

Foto: www.colourbox.com / Colourbox.com

Hva er mygg?

– Det er hunnmyggen som er ute etter blod. De trenger det for å kunne produsere egg.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Bjørn Arne Rukke har skadedyr som spesialfelt. Derfor har han også hunnmygg i sin portefølje.

Og grunnen til at det klør? Jo, det er ikke det lille hullet i huden som gjør det.

Idet myggen stikker sugesnabelen sin inn, så slipper den også ut noen stoffer som gjør at blodet ditt ikke bare spruter ut.

– Hvis man drar til utlandet og blir stukket av stikkemygg, så kan man gjerne få kraftigere reaksjoner. Rett og slett fordi det som da blir sprøytet inn i kroppen vår er stoffer fra ukjente myggarter, sier Bjørn Arne Rukke, seniorforsker ved FHI. Foto: Folkehelseinstituttet

– Blant annet stoffer som skal hindre at blodet koagulerer, altså størkner. Det er disse stoffene man reagerer på.

Men, burde du egentlig klø?

– Det er lurt å ikke klø seg altfor mye. Da kan man rive opp huden litt. Og hvis man da har bakterier på fingrene sine, så kan de ende opp i såret, sier Rukke.

Slik blir du uvenn

Til tross for at myggen faktisk er en veldig viktig del av vårt økosystem, og at blodet vårt holder eggleggingen i gang, så er det ikke alle som vil bli venn med den. Kanskje ikke bekjent en gang.

– Det letteste du kan gjøre for ikke å bli stukket av mygg, er å dekke kroppen med klær. Du kan også ty til myggnetting, sier Rukke.

Myggmidler er også en ting som funker. Og hvis du ikke vil ha midlene rett på kroppen, så kan de også føres på utenpå klærne.

Svette avslører deg

Så er spørsmålet: Kan du faktisk bli immun?

– Det heter seg at man kan bli tilvendt det. Slik at hvis man bli stukket gjentatte ganger, så kan man reagere mindre på det.

Men før du nå stiller deg opp splitter naken i en myr for å få et overtak på resten av sommersesongen, så skal den andre mygg-eksperten få si sitt:

– Det gamle kjerringrådet om å bli bitt så mye at du blir immun, det har ikke jeg så veldig tro på, sier Gunnar Mikalsen Kvifte.

Bananer er en av tingene du burde unngå hvis du allerede er av typen med «søtt blod». Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Men har du derimot lyst til å øke biomangfoldet, og stikke deg ut, så er det én matvare du kan ty til.

– Du kan spise mye banan. Da vil myggen kjenne deg igjen på svetten din.