Slem mot kjæresten, tatt på fersken

En haldenser som var utagerende mot kjæresten sin, må trolig betale et forelegg for oppførselen sin. Han ble tatt på fersk gjerning av en politipatrulje ved Os gravlund sent i går kveld, og erkjente forholdet på stedet. Mannen er en kjenning av politiet. Kjæresten fikk minimale skader, opplyser etterforskningsavdelingen i Halden.