Slåssing på Torvbyen

Politiet har rykket ut til Torvbyen kjøpesenter i Fredrikstad, melder Demokraten. Avisen skriver at det er minst ti politibetjenter og ambulansepersonell inne på kjøpesenteret. Politiet sier til avisa at en ung kvinne skal være slått ned inne på senteret og at det skal ha vært krangling/slåssing mellom fire-fem personer. En ung kvinne er kjørt til sykehuset Østfold Kalnes. Skadeomfanget er usikkert.