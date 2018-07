Slår alarm om drukninger

Bare i løpet av de siste fem dagene har seks personer dødd som følge av drukning.

– Dette er veldig lite hyggelige tall for oss som jobber med visjoner om at ingen skal drukne, sier Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Tall fra selskapet viser at antall drukninger økte med 37 prosent i løpet av første halvår, sammenlignet med i fjor.

– Folk må ta egensikkerheten på alvor. Kan man ikke svømme, så må man ta forholdsregler og bruke vest. Da er det enklere å bli oppdaget og reddet, sier han.

Det var Nettavisen som først skrev om temaet.

Vannvettreglene Ekspandér faktaboks Ha respekt for vann, vær og lokale forhold. Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig.

Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig. Barn skal aldri bade alene. Pass godt på dine egne barn og følg med på andres.

Pass godt på dine egne barn og følg med på andres. Bli kjent med bunn og dybdeforhold. Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.

Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent. Kjenn dine egne grenser. Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.

Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv. Ved ulykke; først varsle, så redde. Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til.

Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til. Bruk redningsline eller livbøye ved redning. Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet.

Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt. Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle.

Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Svømmeturen skal gå langs stranden. Søk ly hvis det blåser opp på båtturen. Kilde: Skadeforebyggende forum

Bruker ikke vest på land

Flesteparten av dem som druknet i den første halvdelen av året ble funnet i vannet, uten at man vet hvor de har kommet fra. Dette kan være båt, brygger eller strender.

Skipper Johan Leandersson forteller at de har hatt travle dager. Han er glad for at de kun har sett båter gå ned, enn så lenge. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Når du bader på stranden er det ingen som har flytevest på seg, sier Johan Leandersson, skipper på redningsskøyta Horn Rescue.

Leandersson forteller at folk flest er flinke til å bruke flytevest om bord i båt. Det skulle folk også gjort på strender, mener Pedersen.

Tirsdag døde en mann i 80-årene etter en drukningsulykke på en strand i Moss. Han skal ha fått et illebefinnende i vannet, og det tok flere minutter før han ble oppdaget.

– Bader man alene så er det ingen som vet at du bader, og hender det noe så er det som det er. Da drukner man, sier Leandersson.

– Som regel skjer en drukning stille, så vi minner om at det er viktig å være hverandres gode venn og vaktbikkje. Bad aldri alene eller uten at noen har et øye på deg, sier Pedersen i Redningsselskapet.

Redningsskøyta Horn Rescue hjelper til ved alt fra motorstans til mer alvorlige ulykker på sjøen. Foto: Anders Ödman/Horn Rescue

Varmen har skylden

Redningsskøyta på Skjærhalden, Horn Rescue har hatt det travelt. Så langt i år har skøytene i Østfold hatt 501 oppdrag. Det er kun Nordland som har hatt flere oppdrag, med 900 assistanser.

– Det gode været er helt klart en medvirkende årsak. Det slår ut på alle våre statistikker. Vi har hatt 40–50 prosent oppgang i alle typer oppdrag i sommer, forteller Frode Pedersen i Redningsselskapet.

I en pressemelding skriver Pedersen at flere trekker mot sjøen når det er rekordvarme over såpass lang tid. Flere har kjøpt båt, men glemmer at det krever et minimum av kunnskap for å ferdes på sjøen.