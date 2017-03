Slakter ordførerens reklamestunt: – Forkastelig

I onsdagens utgave av Smaalenenes Avis stiller ordføreren opp i en is-reklame for butikken iLLEBiLLi. Annonsen viser til en ny lokal lov som vurderes vedtatt, skrevet av barnehagebarn. En av paragrafene lyder: «Vi skal ha is i fryseren hele tiden.»

Butikken skriver at de «tar barna og Ordføreren i Eidsberg på alvor og sørger for at barna kan fylle opp fryseren med is.» I tillegg kan man se to bilder av ordføreren.

Ordføreren bekrefter at han har godkjent at butikken bruker hans navn og bilde i reklamekampanjen, men at han ikke har mottatt noen godtgjørelse – ikke engang en gratis is.

Professor Trond Nordby

Likevel får opptredenen statsviter og historiker Trond Nordby ved Universitetet i Oslo til å reagere.

– Jeg syns det er helt forkastelig. For det første er ikke is sunt, og i tillegg er dette en kommersiell link. Han kan ikke ha tenkt seg om før han gjorde dette, sier Nordby.

– Feil i forhold til konkurrentene

Professoren begrunner dette med at ordføreren ofte fremstår som en autoritet i lokalsamfunnet, og at det da blir feil å reklamere for en bedrift på bekostning av konkurrentene.

Deretter fyrer han av følgende kraftsalve.

– Hvis han ikke klarer å innse at dette er feil, så bør han trekke seg som politiker.

Nordby får langt på vei støtte av rektor Trond Blindheim ved Høgskolen Kristiania.

Markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høgskolen Kristiania.

– Han som politiker bør ikke være med i reklame. Det kan bli feil i forhold til konkurrentene, sier Blindheim.

Jobber for lokalt næringsliv

Unaas mener derimot at en viktig del av jobben som ordførere er å støtte opp om lokalt næringsliv. Han ser ingen problemer ved at det også skjer i reklamekampanjer som dette.

– Jeg prøver å backe et lokalt næringsliv der jeg kan. Flere lokale bedrifter har brukt meg tidligere, og jeg sier ja til ting som bygger under det som er kommunens målsettinger, sier ordføreren til NRK.

Unaas forteller at han også ville stilt opp dersom han hadde fått tilbud fra andre bedrifter og at han derfor ikke forskjellsbehandler.

Han nevner en rekke områder der han jobber for det næringslivet. Blant annet løfter han frem lokale produsenter på matmesser og han har vært modell for Eidsberg-kofta.

– Det kan bli krevende å utføre ordføreroppgaver hvis man skal ta det så bokstavelig som Nordby gjør. Utenom å lede kommunestyremøtene, så er det viktigste jeg gjør å fronte lokalt næringsliv og frivilligheten, sier han.

PS: Unaas har sendt NRK en e-post der han sier han vil sjekke i ordførerforum, med KS og Kommunaldepartementet om han har brutt noen regler.