Slagsmål og bortvisninger

Politiet har hatt en travel natt i bysentrene i Østfold med flere bortvisninger av fulle folk. En mann er satt i arrest for kroppskrenkelse etter slagsmål utenfor et utested i Fredrikstad og blir anmeldt av politiet. I Rakkestad leter politiet etter en kjent gjerningsmann i forbindelse med et slagsmål utenfor et utested der.