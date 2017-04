Litt for høy fart i Råde

UP har hatt fartskontroll ved Tomb i kveld, og flere bilister gikk på en "smell". 16 forenklede forelegg er skrevet ut for høy fart, det groveste overtrampet på gasspedalen førte til en fart på 107 km/t i 80-sonen. Tre bilførere ble også ilagt forelegg for feil mobilbruk i bil.