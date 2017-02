Skulle servere smuglerkjøtt

Eieren av et spisested i Vestfold ble stanset av tollerne på Svinesund med 146 kilo oksekjøtt i bilen i går kveld. Han innrømmet at kjøttet skulle serveres gjestene. Nå er mannen politianmeldt og kjøttet beslaglagt. Han risikerer også at Mattilsynet følger opp saken.