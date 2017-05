– Hvis dette er en spøk, så er det en veldig dårlig spøk, sier ordenssjef Jon Hellberg i Halden-politiet til NRK.

Haldensere i flere kilometers omkrets våknet i natt av et kraftig smell og lysglimt som kunne sees og høres over store deler av byen.

Store styrker fra både politiet og brannvesenet rykket ut for å lete etter årsaken til smellet, men de ble senere omdirigert til Oscars gate etter at det brøt ut kraftig brann i trehusbebyggelse der.

Mandag morgen ble søket gjenopptatt og politiet har nå funnet det de mener er årsaken.

– Vi har funnet en form for hjemmelaget utskytningsrampe. Det er en enkel innretning som hvem som helst kan lage. Det er nok en innretning som er laget for å skape et kraftig smell, sier ordenssjef Jon Hellberg i Halden-politiet til NRK.

Ifølge politiet ble utskytningsrampa funnet ved et utkikkspunkt like ved sykehuset i Halden. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

– Skremt veldig mange

Innretningen ble funnet på et utsiktspunkt omtrent 30 meter unna sykehuset. Politiet sperret mandag formiddag av et lite skogholt ytterst på pynten foran sykehuset. Det er her politiet skal ha funnet innretningen.

Stedet ligger på en høyde over bysentrum. NRK har vært i kontakt med beboere som våknet av smellet mer enn fire kilometer unna.

Ordenssjef Jon Hellberg hos politiet i Halden tror de har funnet årsaken til det kraftige smellet som ble hørt i byen i natt. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Ifølge Hellberg er det foreløpig ingenting som tyder på at det har blitt skutt noe ut av innretningen.

– Krimteknikere skal undersøke stedet og vurdere denne installasjonen. Åstedet er sikret og vi samler nå de opplysningene vi har fått, forteller han.

– Hva tenker politiet om denne saken?

– Dette er noe som har skremt veldig mange, så vi er ikke positive til en slik hendelse. Vi ønsker at Haldens beboere melder ifra hvis de har observert eller hørt noe om denne saken.

Politiet kunne mandag morgen ikke utelukke at det var en sammenheng mellom smellet og brannen i Oscars gate. Men ifølge Hellberg ser ikke politiet lenger noen sammenheng mellom dem.