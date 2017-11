Skolekameratenes siste hilsen

På et eget minnebord i gymsalen på Askimbyen skole kan elever, lærere og foreldre skrive sine siste hilsener i en minneprotokoll. På bordet ligger det også blanke ark og fargestifter.

Ribbeveggene i gymsalen er fylt med tegninger fra den sju år gamle guttens venner og klassekamerater.

«Kjære deg. Det var helt forferdelig at du måtte dø. På en så tragisk måte. Du var snill og grei. Håper du får det fint i himmelen. Alle på skolen savner deg.», skriver en jente på femte trinn på skolen.

Under har hun tegnet et kors og et stort rødt hjerte.

En annen jente på samme trinn har tegnet en liten gutt og skrevet teksten:

«Kjære deg!! Du er hardt savnet. Det er mye mange ville sakt! Savner deg.»

To jenter i 5. klasse på skolen har skrevet rørende brev til den 7 år gamle gutten. Foto: Werner Winlund/NRK

Rektor: – Vi skal ta vare på barna

Tone Kjenæs, som er rektor ved Askimbyen skole, sier til NRK at skolen er sterkt preget av hendelsen, og at det er viktig for skolen å holde åpent for alle som trenger noen å snakke med.

Rektoren beskriver 7-åringen som en glad gutt, som var full av liv og energi.

Guttens venner og medelever har fylt ribbeveggene i skolens gymsal med tegninger og tekst. Foto: Werner Winlund/NRK

Etter at gymsalen åpnet onsdag morgen fylte den seg raskt opp med barn og voksne som kom sammen i sorgen etter tapet av en god venn.

Askimbyen skole har rundt 300 elever. To av dem er guttens eldre søsken.

– Det er viktig at vi er her på barnas premisser, vi skal ta vare på barna i dag. Vi skal fortelle om hva som har skjedd. I gymsalen er det rom for å tegne, spille litt musikk eller spille fotball, sier hun.

Også kommunens kriseteam og en prest er til stede i gymsalen.

Elever, lærere og andre voksne er i dag samlet på Askimbyen skole for å snakke sammen og minnes den sju år gamle eleven som ble funnet død natt til onsdag. Foto: Werner Winlund/NRK

Sikrer spor ved dammen

Samtidig som barn og lærere samlet seg i gymsalen, jobbet politiet med å hente inn spor og sikre området rundt dammen der gutten ble funnet i natt.

Dammen ligger i Askim folkepark rundt 100 meter unna skolen.

En av tingene politiet jobber med å finne ut av, er hvor lenge gutten lå i vannet før han ble funnet. De jobber også med å kartlegge hvilken vei gutten kan ha gått fra skolen.

– Et familiemedlem har hentet gutten, men så har han sluppet han av igjen, fordi han ønsket å gå hjem selv, forteller etterforskningsleder Svend Åge Sletten ved Indre Østfold politistasjon.