Skoleelever skutt på med softgun i Sarpsborg

Både tirsdag og onsdag opplevde flere elever ved skolen i Sarpsborg sentrum å bli beskutt med softgun i et friminutt.

Onsdag ble det skutt mot seks elever på utsiden av skolens område.

– Vi har mottatt to anmeldelser på skyting mot elever fra et kjøretøy. Dette er hendelser som politiet ser svært alvorlig på. Et softgun-våpen er veldig likt et ekte våpen, det kan være vanskelig å se forskjell. Det er klart at de som har opplevd dette har blitt svært skremt og det er alvorlig, forteller politiførstebetjent Terje Bøe ved Sarpsborg politistasjon til NRK.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om saken.

Har snakket med elevene

Rektor Anne Elisabeth Gullan ved Kruseløkka skole samlet torsdag elevene ved skolen for å orientere om hva som hadde skjedd. Foto: Stian Pedersen/NRK

I hendelsen på onsdag ble en ung jente truffet i låret. Hun fikk vondt, men ble ikke alvorlig skadet.

– Dette har vært en kjempeskremmende opplevelse for så unge elever. Politiet har vært her og snakket med elevene, og de får nå god oppfølging fra både politiet og skolen, sier rektor Anne Elisabeth Gullan.

Torsdag ble skolens elever samlet av rektoren for å få informasjon om hva som har skjedd.

– Vi har snakket med alle elevene på skolen om det som har skjedd, slik at ingen skal være redde og slik at vi kan unngå at falske rykter sprer seg. Vi forsterker også inspeksjonen i skolegården, sier Gullan.

Hun har aldri opplevd lignende hendelser tidligere.

Politiet har patruljert i både skolegården og i området rundt de siste dagene. Foto: Stian Pedersen/NRK

Patruljerer området

Samtidig har politiet valgt å øke patruljeringen både i skolegården og i områdene rundt.

– Vi etterforsker saken og prøver å finne ut av hvem som står bak. Vi har hatt både uniformerte og sivile patruljer i området. Det vil være naturlig at vi er på litt ekstra vakt i dette området fremover, sier Bøe.

Politiet gikk også ut på Facebook og ba om tips om blant annet registreringsnummeret på bilen og signalement eller identitet på gjerningspersoner.

– Vi har fått inn noen tips, men vi ønsker fremdeles tilbakemeldinger fra folk som kan ha informasjon, forteller Bøe.