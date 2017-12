Skolebuss har sklidd av veien i Fredrikstad

Politiets operasjonsleder skriver på Twitter at skolebussen kjørte av veien sør for Torsnes kirke i Fredrikstad.

– Bussen ligger og vipper i grøfta. Brannvesenet har fått sikret bussen og er i ferd med å evakuere passasjerene, sa operasjonsleder Bjarte Norheim til NRK i 14.15-tiden.

Brannvesenet var da i gang med å legge store puter under bussen, fori å hindre at den skulle velte over på siden.

Ifølge politiet var det rundt 15 barneskoleelever i bussen, men det er ikke meldt om personskader.

Bussen endte med tre av dekkene utenfor veien. Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

En passasjer Fredriksstad Blad har snakket med sier at bussen mistet veigrepet i en bakke og begynte å skli.

– Det er speilblankt her. Vi var på vei oppover da bussen mistet farten og stoppet midt i bakken. Så skled den bakover. Begge bakhjulene og det høyre forhjulet henger utfor veien, sier passasjer Kenny Skauen.

Passasjerene ble sittende helt stille etter utforkjøringen av frykt for at bussen skulle velte.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Kan være glatt rundt neste sving

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel til de sju fylkene Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Telemark, Buskerud og Agder onsdag. Utover dagen kan det bli «klink is» flere steder på Østlandet.

– Vi har fått mildere luft i høyden, og det gjør at nedbøren som kommer fort kommer som regn. Det som da skjer, er at regnet treffer en veldig kald asfalt og fryser det til is, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NRK.

Onsdag morgen meldte politiet om utforkjørsler og glatte veier både i Trøndelag, Møre og Romsdal og Buskerud.

Gislefoss understreker at det kan være store lokale forskjeller.

– Så selv om det ikke er glatt akkurat der du er nå, så kan det være veldig, veldig glatt rundt neste sving, advarer han.