Skolebarn selger spinnere på svartebørs

Onsdag sendte rektor Kari Lo Edvardsen ved Rødsmyra skole ut en bekymringsmelding til alle foresatte ved skolen.

I meldingen skriver rektoren at spinnerfeberen har nådd skolen og at enkelte av skolens elever har solgt leken til medelever for stive priser.

– Flere elever har hatt med seg penger hjemmefra og kjøpt spinnere av andre elever langt over utsalgspris. Dette er ikke lov. Vi snakker med elevene om dette på skolen i dag, og ber dere ta opp dette hjemme også, skriver hun.

Solgt for 300 kroner

Edvardsen sier til NRK at de har avslørt minst 10 elever som har solgt. Det er spesielt eldre elever som har solgt leken til yngre elever, og salget har foregått i skoletiden.

– Det er ikke noe jeg liker. Vi vil ikke ha kjøp og salg av leker på skolen vår. Det er solgt spinnere for alt fra 40 til 300 kroner, forteller hun,

Skolen velger imidlertid ikke å forby barna å ha med seg leken på skolen.

– Men vi ser helst at barna ikke bruker dem i timen, fordi det kan virke forstyrrende, sier rektoren.

Flere butikker over hele landet sliter med å dekke etterspørselen etter den populære leken.

Spinnere eller Fidget spinner ligger an til å være årets store sommerdings. De leveres i flere ulike farger og fasonger, men består stort sett av tre «armer» med et kulelager i midten.

Leken har blitt svært ettertraktet på kort tid og flere av butikkene som har solgt spinnere sliter nå med å dekke etterspørselen. Flere elever NRK har snakket med sier at de har kjøpt sine spinnere på internett.

Rektoren ved Rødsmyra har merket etterspørselen blant sine elever.

– Den aller første dukket opp på skolen her for en måneds tid siden. Siden har det eksplodert og nå har alle elevene en i lomma. Dette er en leke som er veldig ettertraktet, og jeg har skjønt at det er lange ventetider og ikke så lett å få tak i, forteller Edvardsen.

Spinnere består stort sett av tre «armer» med et kulelager i midten. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Yngre elever maser

Hun forteller at det ikke vært et problem at de eldre elevene har presset de yngre til å kjøpe, snarere tvert imot; det er de yngste som har mast seg til å få kjøpe.

– Noen har faktisk fortalt at de ikke hadde lyst til å selge, og at de satte opp prisen for at de yngre skulle slutte å mase. Men så hadde de yngre med seg mer penger og da var det vanskelig å si nei, sier hun.

Skolen har valgt å ta en god runde med alle sine elever, og har brukt salget av spinnere i undervisningen.

– Vi har snakket om verdi, fortjeneste, bruk av penger og hva som er lov og forbudt. Det har blitt en runde med etikk og moral. Men vi har fått ryddet opp og på mandag er det flere som tar med seg penger og spinnere og bytter tilbake.